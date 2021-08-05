Дуда заявил, что Турция может рассчитывать на помощь Польши

Президент Польши Анджей Дуда объявил о готовности оказать помощь Турции в тушении лесных пожаров и направить команду спасателей для участия в операции.

"Я обратился к премьер-министру Матеушу Моравецкому с просьбой о предоставлении поддержки Турции, которой требуются пожарные самолеты и вертолеты", - написал Дуда в своем Twitter.

"Наши пожарные вскоре отправятся на место", - добавил Дуда, подчеркнув, что Турция может рассчитывать на помощь Польши.