Более трех тысяч гостей не попали на свадьбы

В четверг, 4 августа, сотрудники Министерства внутренних дел, Агентства пищевой безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 298 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате мониторингов за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 83 человека были оштрафованы в административном порядке по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, материалы в отношении двух лиц направлены в суд, один человек арестован по статье 211.

Из-за отсутствия COVID-паспорта на свадьбы не были допущены 3200 человек.