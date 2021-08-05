Азербайджанская нефть дорожает

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста, пятого августа составила 71,75 доллара за баррель, что на 0,2 доллара больше предыдущего показателя, сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 71,12 доллара за баррель, что на 0,2 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.