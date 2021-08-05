Армяне стреляли по Нахчывану и Кельбаджару

5 августа в 23:00 и 23:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Араздейен Ведийского района, населенном пункте Юхары Загалы Басаркечарского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района и Истису Кельбаджарского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет. Ответным огнем противник был подавлен.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск, отмечается в сообщении военного ведомства Азербайджана.