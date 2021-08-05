Прокуратура заинтересовалась директором Ширванской больницы

Ширванcкая городская прокуратура провела расследование на основании обращения граждан о противозаконных действиях директора публичного юридического лица «Ширванская городская центральная больница».

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре, у следствия появились обоснованные подозрения в том, что в период с 24 апреля 2021 года по сегодняшний день, злоупотребляя должностными полномочиями с целью незаконного обогащения себя и третьих лиц, путем оформления заработной платы в размере 1 054 маната, подлежащей выплате фактически не выполнявшему должностных обязанностей некоему Агшину Ахмедову, на имя которого в качестве служебного транспортного средства при его неисправности был оформлен автомобиль марки ВАЗ21063», а также путем якобы приобретения у ООО «Эльхан Фараджев» технического оборудования на сумму 4 тысячи 980 манатов директор Ширванской городской центральной больницы Ильхам Мустафаев обеспечил перевод вышеозначенных сумм из госбюджета.

По факту Ширванская городская прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) УК. В настоящее время принимаются необходимые следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, допустивших уголовно-наказуемые действия.