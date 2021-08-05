Правой руке Гаджибалы Абуталыбова светит 8 лет тюрьмы

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16 августа начнется подготовительное заседание по уголовному делу в отношении бывшего главы аппарата Исполнительной власти Баку Расима Гулиева.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, следствие по уголовному делу уже завершено и материалы направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям, где находятся на рассмотрении судьи Фаика Ганиева.
В качестве потерпевшей стороны признаны Исполнительная власть города Баку и Государственный комитет по архитектуре и градостроительству.
В обвинении указано, что Расим Гулиев незаконно выдал разрешение компании FF-2011 на снос жилого здания на улице Диляры Алиевой в Насиминском районе, которое являлось памятником культуры местного значения.
Распоряжение о сносе здания и строительства на его месте офисных и жилых зданий Расим Гулиев подписал 31 мая 2018 года. То, что здание было построено в 1893 году и является архитектурным памятником, учтено не было.
В отношении Расима Гулиева возбуждено уголовное дела по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 314.2.3, в силу которых ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Сам Расим Гулиев свою вину отрицает.