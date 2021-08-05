«Глас народа» с третьей попытки стал вице-спикером

Представитель парламентской фракции оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян сегодня, 6 августа, с третьей попытки избран вице-спикером Национального собрания республики, сообщают армянские СМИ.

Ранее в ходе двух предыдущих голосований Сагателяну не удалось набрать необходимое большинство в парламенте для избрания в вице-спикеры.

В пятницу 64 депутата проголосовали «за» и 37 — «против» кандидатуры представителя парламентской оппозиции.

«Депутаты руководствуются своей совестью. Моя диктует, чтобы я был обеспокоен ситуацией в стране и не мирился с нынешними реалиями. В стране множество проблем, которые нужно решать. Я готов к серьезной работе и буду гласом народа в парламенте», - отметил Сагателян, его слова приводит Sputnik Армения.