Специалист Минздрава рассказал, как врачи возвращали зрение ветеранам войны

В преддверии этого праздника директор Национального центра офтальмологии (НЦО) имени академика Зарифы Алиевой, главный офтальмолог Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор Эльмар Гасымов дал интервью, рассказав о наиболее распространенных в Азербайджане глазных заболеваниях.

8 августа - Международный день офтальмологии. Свой профессиональный праздник офтальмологи впервые отметили в 2004 году. Дата выбрана не случайно - именно 8 августа 1927 года родился выдающийся советский и российский офтальмолог Святослав Федоров, достигший больших успехов в области микрохирургии глаза

- Какие глазные болезни присущи именно нашему региону?

- К наиболее распространенным глазным болезням, в связи с которыми граждане особенно часто обращаются в Национальный центр офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой и в Масаллинский, Гянджинский и Шекинский филиалы НЦО, относятся аномалии рефракции (26,4 процента), патологии хрусталика - катаракта (15,3 процента), инфекционно-воспалительные заболевания глаз (14,4 процента), различные патологии (кератоконус, помутнение и др.) роговицы (9,8 процента), различные травмы органа зрения (8,4 процента), глаукома (4,6 процента), пресбиопия (3,7 процента), различные патологии зрительного нерва и сетчатки (3,3 процента), осложнения сахарного диабета (2,7 процента) и др.

- В какой возрастной группе чаще всего встречается глазное давление и каковы при этом факторы риска?

- Повышенное внутриглазное давление чаще встречается у пожилых людей. Однако уровень повышения внутриглазного давления индивидуально, отличается у каждого человека и является высоким фактором риска повреждения зрительного нерва, одной из причин глаукомы. Глаукома может возникнуть в любом возрасте, в том числе встречается врожденная, но чаще развивается у людей среднего и пожилого возраста. На самом деле, каждый человек старше 40 лет должен проверять внутриглазное давление не реже одного раза в год.

Есть несколько факторов, увеличивающих риск возникновения глаукомы. Согласно научным исследованиям, люди старше 40 лет подвергаются повышенному риску заболевания, и этот риск увеличивается с возрастом. Среди факторов риска глаукомы следует рассматривать наследственные факторы, поскольку наличие глаукомы у близких родственников увеличивает риск развития заболевания. Не следует упускать из виду, как фактор риска, длительный прием некоторых лекарств и гормональных препаратов. Среди возрастных патологий в качестве факторов риска, повышающих заболеваемость глаукомой, следует отметить соматические заболевания, в том числе сердечно-сосудистую патологию, заболевания эндокринной системы, патологии почек и др.

- Как, какими методами осуществляется операция по устранению косоглазия - страбизма и кому данная операция противопоказана?

- Страбизм чаще всего встречается в детском возрасте и эффективно лечится несколькими способами. Косоглазие определяется как дефект глаза при суставной и паралитической формах. Чем раньше начнется лечение, тем эффективнее оно будет. Лечебная тактика относительно каждого пациента строится на индивидуальном выборе. Кроме того, использование таких методик, как ортоптическое и диплоптическое лечение, различных компьютерных программ, отраженное лазерное излучение и др. позволяет добиться более эффективного результата. Противопоказаниями к операции следует считать органические изменения, наличие психических заболеваний.

- Всем ли можно проводить хирургическое восстановление нарушений зрения?

- Нарушение зрения может возникать по разным причинам. Однако хирургическое восстановление нарушений зрения, вызванных наиболее часто встречающимися различными аномалиями рефракции, можно считать одним из выдающихся достижений современной офтальмологии. Хирургическое восстановление нарушений зрения, то есть рефракционная хирургия, бывает разной. Это эксимер-лазерная хирургия зрения, фоторефракционная кератэктомия, LASIK, Femtolasik и др.

Выбор делается с учетом индивидуальных особенностей пациента и зависит от нескольких факторов. В первую очередь при выборе операции решающее значение имеют толщина, топографические параметры и регулярность роговицы. Однако, если параметры роговицы пациента не позволяют провести эксимерлазерную коррекцию аномалий рефракции, предпочтение отдается радиальной кератотомии (хирургическая операция, заключающаяся в несквозном надрезании роговицы глаза с последующим рубцеванием на микронном уровне).

Таким образом, хирургические методы восстановления зрения эффективны в большинстве случаев, за исключением патологических изменений структур глаза, зрительного нерва.

- Могут ли диабет и высокое артериальное давление вызывать проблемы со зрением?

- Безусловно, диабет и высокое артериальное давление (гипертония) могут привести к проблемам со зрением, в основном к его ухудшению. Нарушение зрения может возникать по разным причинам, но современные методы диагностики и выбор оптимального лечения создают основу для их профилактики.

- С какими проблемами в Центр обращаются участники Отечественной войны? Какие услуги им предоставляются?

- С первых дней Отечественной войны сотрудники Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой, Гянджинского и Масаллинского филиалов, а также Мобильной железнодорожной клиники НЦО принимали, лечили и оперировали раненых военных и гражданских лиц. Участники Отечественной войны обращались в Офтальмологический центр и в филиалы НЦО с различными видами травм глаз. Характер жалоб зависел в основном от серьезности и степени травмы, а также от временного интервала с момента получения травмы до момента получения первичной помощи.

У большинства участников Отечественной войны жалобы были связаны с головными болями, возникшими в связи с воздействием взрывной волны на центральную нервную систему и функции органа зрения, но чаще - с потерей зрения, снижением способности видеть или косметическими проблемами.

Некоторым участникам Отечественной войны сделали первичные или вторичные операции. Среди выполненных операций - удаление инородного тела (осколка) из глаза, экстракция катаракты, витреоретинальные операции, кератопротезирование роговицы, реконструктивно-пластические операции и др.

Совместно с приглашенными из Израиля специалистами были обследованы более 150 участников Отечественной войны, выполнены реконструктивно-пластические операции, изготовлены индивидуальные глазные протезы.

Военно-врачебная комиссия провела оценку состояния здоровья более 100 участников Второй Карабахской войны.

В послевоенный период бригады Мобильной автомобильной клиники Центра, состоящие из высококвалифицированных офтальмологов, в нескольких районах страны провели обследование и лечение членов семей шехидов и ветеранов. Планируется, что офтальмологические акции на регулярной основе будут проводиться в большинстве районов страны.