По поручению президента Ильхама Алиева продолжается визит министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова и руководящего состава министерства в воинские части, дислоцированные в Кельбаджарском районе, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны.

Встретившись с личным составом, несущим боевое дежурство на позициях, расположенных на высоте 3000 метров напротив подразделений вооруженных сил Армении, министр проверил устойчивость обороны, боевую и морально-психологическую подготовку военнослужащих, а также понаблюдал из командно-наблюдательного пункта за позициями противника.

Министру было доложено, что на посту созданы все необходимые условия для обеспечения качественной организации и ведения боевого дежурства.

З.Гасанов высоко оценил созданные для военнослужащих условия, выразив удовлетворение.

На встрече было сообщено о работе по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих. Отмечалось, что эта работа будет продолжена и впредь.

Министр поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему повышению боеспособности.