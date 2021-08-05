Виктория Панфилова, спецкор 12:19

Безопасность Центральной Азии стала одной из главных тем на стартовавшей Консультативной встрече глав пяти государств региона, которая начала свою работу в туркменской курортной зоне «Авазе» сегодня, 6 августа. Нестабильность в Афганистане ставит под удар реализацию ряда инфраструктурных проектов и создает угрозу проникновения в страны региона религиозных экстремистов под видом афганских беженцев. Миссия США и НАТО в Афганистане провалилась, ситуация в стране стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей, заявил на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу в Душанбе в ходе совещания министров обороны стран-участниц ШОС. «Развитие событий в приграничных северных районах страны и массовый исход афганцев на территории Таджикистана и Узбекистана показывают, что договоренности между США и исламским движением «Талибан» (запрещенная в РФ организация) не выполняются», – заметил Шойгу.

Ситуация в Афганистане действительно стремительно ухудшается. Талибы атакуют столицы практически всех афганских провинций. Ожесточенные бои идут за Кандагар и Герат. После взятия Кабула радикалы обещают расстреливать своих критиков и казнить видных афганских политиков. Афганские власти уже сообщили об убийстве талибами более 100 мирных жителей в Кандагаре. Посольства США и Великобритании обвинили движение «Талибан» в этом преступлении. Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани в ходе выступления в парламенте призвал к единству все племена и слои афганского общества. «Единство является условием победы», - сказал он, заявив, что настало время начать общенациональный диалог и объединиться против «Талибана». По его словам, талибы приняли призыв к миру за слабость, поэтому в настоящее время Афганистан сталкивается с беспрецедентным натиском терроризма. Он отметил, что движение изменилось и стало «более кровожадным и деспотичным». Гани считает, что талибы не только не прекратили контакты с международными террористическими группировками, а, напротив, укрепили с ними отношения.

Противостояние в Афганистане нарастает не только между «Талибаном» и правительством в Кабуле, но и между талибами и иностранными боевиками международных террористических группировок, в частности «ИГ». Талибы обещали избавить Афганистан от экстремистов, вызывая тем самым опасное состояние нестабильности и ее потенциальное распространение на весь регион Центральной Азии. Если Турция строит стену на границе с Ираном, через территорию которого бегут афганцы, то власти Таджикистана, напротив, готовы принять до 10 тысяч беженцев. В Хатлонской области для них строятся палаточные лагеря. Афганские военнослужащие и жители северных провинций Афганистана, преимущественно таджики и киргизы, уже переходили афгано-таджикскую границу со всем скарбом и даже с домашним скотом. Но были возвращены обратно. Таджикистан и Киргизия наиболее слабые звенья в системе региональной безопасности. Нужно четко понимать, что главным риском для Центральной Азии остается не «Талибан», а проникновение на территорию этих стран ряда экстремистских группировок, которые талибы, выполняя обязательства, начинают вытеснять из Афганистана. В первую очередь угрозе подвергаются Таджикистан и Киргизия - силы безопасности в этих странах не в состоянии организовать качественную фильтрацию беженцев, провести нормальный комплекс оперативно-разведывательных мероприятий в отношении тех, кто будет приходить на их территорию.

Это опасно вдвойне с учетом того, что в этих двух странах уже действует радикальное подполье, поддерживающее связи с ИГ и другими религиозными организациями. В Киргизии – единственной из стран Центральной Азии, разрешена деятельность религиозной организации «Таблиги Джамаат», которая пользуется поддержкой, как со стороны обычного населения, так и со стороны властей и официального духовенства республики. Силовики Таджикистана раскрыли подпольную деятельность почти десяти радикальных движений на территории страны. Об этом на пресс-конференции в Душанбе 4 августа заявил министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода. По его словам, за первые шесть месяцев текущего года задержано 143 человека по подозрению в участии в запрещенных движениях и организациях, террористических и экстремистских группах. Из них 23 человека имеют отношение к запрещенным на территории Таджикистана движениям и организациям таким, как «Группа 24», Партия исламского возрождения Таджикистана и Национальный альянс Таджикистана. Остальные задержанные в той или иной степени принадлежат к международным радикальным группировкам: таким как «Братья-мусульмане», ДАИШ, «Салафия», «Ансоруллах», «Хизб-ут-тахрир», «Аль-Каида», «Джамаат Таблиг», «Исламское движение Узбекистана».

Таджикистан, опасаясь дестабилизации у своих границ поднял под ружье свою армию и запросил помощи у России и ОДКБ. В ночь на 22 июля были проведены учения по проверке боевой готовности «Граница-2021». Впервые в истории страны в учениях задействованы все подразделения вооруженных сил и силовые структуры страны, то есть примерно 230 тысяч человек. Дополнительно усиливается патрулирование таджикско-афганской границы конными нарядами. Таджикским пограничникам передали 18 лошадей. Конные наряды будут патрулировать труднодоступные участки границы в районе Шамсиддини Шохин. Этот участок пользуется успехом у наркоторговцев. Труднодоступные горные тропы практически не возможно патрулировать на боевых машинах. Этим пользуются контрабандисты для переброски «адского зелья» в Таджикистан. На этом участке также было решено обустроить заставу. Ее строительством занимается Россия. По некоторым данным, российские советники будут оказывать помощь таджикским пограничникам в охране таджикско-афганской границы. Охрана внешних рубежей отрабатывается на совместных учениях, которые 5 августа стартовали на полигоне «Харб-Майдон» в Хатлонской обалсти. В них принимают участие военнослужащие России, Узбекистана и Таджикистана. Москва также пообещала переоснастить таджикскую армия и при необходимости вывести на границу военнослужащих 201-й военной базы. С 2 по 10 августа проводит совместные с Россией учения и Узбекистан. Военнослужащие двух стран отрабатывают на полигоне «Термез» в Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном, вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центральноазиатского региона. Соседний Туркменистан, имеющий протяженную с Афганистаном границу, от помощи соседей пока отказывается, ссылаясь на нейтральный статус, самостоятельно укрепляет границу и одновременно ведет переговоры с руководством «Талибана». В нынешнем году талибы дважды приезжали в Ашхабад – в феврале и в июле. На переговорах речь шла о безопасности, о сохранении стабильности на границе и о предотвращении возможных потоков беженцев. Туркменская сторона поднимала вопрос безопасности строительства газопровода ТАПИ.