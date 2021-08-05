Легендарный Рафаэль Агаев с победы стартовал на Олимпиаде

Сегодня на олимпийском турнире начал свое выступление легенда мирового каратэ Рафаэль Агаев.

Азербайджанский спортсмен, выступающий в весовой категории до 75 кг, в первом поединке соперничал с немцем Ноа Битчем. Рафаэль победил со счетом 2:1.

Также в этой группе выступают австралиец Цунеари Яхиро, казах Нурканат Ажиканов и главный соперник Рафаэля – итальянец Луиджи Буса.

В другом поединке 1-го тура казах победил австралийца. Сейчас у азербайджанского и казахстанского каратистов по 2 очка.

Лучшие два спортсмены выйдут в полуфинал. Следующий бой Рафаэль Агаев проведет против австралийца Яхиро.