Азербайджан начал строительство Зангезурского коридора

Готовится проект и одновременно ведется строительство участка Горадиз - Джебраил - Зангилан - Агбенд на азербайджанской стороне Зангезурского транспортного коридора, обеспечивающего выход в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана. Об этом на брифинге, посвященном проделанной за шесть месяцев 2021 года работе и предстоящим задачам, сказал журналистам заместитель начальника Главного управления по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Идаят Рустамов.

По словам Рустамова, строительство автомагистрали планируется завершить в 2024 году (протяженность дороги - 123,8 км, 4-6 полос движения).