Строится вторая дорога в Шушу

Строительство второй автодороги в город Шуша завершится в 2024 году, сказал журналистам заместитель начальника Главного управления эксплуатации и ремонта дорог Государственного агентства автодорог Азербайджана Идаят Рустамов.

По его словам, эта автомобильная дорога I технической категории будет начинаться cо 157-го километра автодороги М-6 Гаджигабул - Горадиз - Агбенд - Зангезур. Протяженность ее составит 81,6 километра, на разных участках она будет иметь четыре и шесть полос движения.

Рустамов отметил, что благодаря строительству мостов и тоннелей на дороге будет обеспечен высокоскоростной режим. Эта трасса будет короче Дороги Победы на 20,3 километра.