Альтернативная дорога строится к Лачину

В Лачинском районе строится новая альтернативная дорога без въезда в город, сказал на брифинге журналистам заместитель начальника Главного управления эксплуатации и ремонта дорог Государственного агентства автодорог Азербайджана Идаят Рустамов.

В настоящее время дорога в город Лачин находится под контролем российских миротворцев, сказал Рустамов, и "по этой причине и для обеспечения удобного передвижения мы начали строительство дороги в объезд города. Ее протяженность составит около 80 километров. К работам, помимо местных компаний, привлечены и турецкие фирмы".