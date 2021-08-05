Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило высокотехнологичными протезами еще одну группу ветеранов, раненных в Отечественной войне.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, в центре протезно-ортопедического производства и реабилитации Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве после предварительного обследования и подготовки к протезированию им были предоставлены высокотехнологичные протезы.

Так, 114 ветеранов, получивших ранения в Отечественной войне, которым ампутировали нижние конечности, были обеспечены 118 высокотехнологичными протезами.

Высокотехнологичные протезы, изготовленные по системе Genium, отличаются активностью и функциональностью. Позволяют свободно и уверенно двигаться, вставать без вспомогательных средств, наступать даже на неровные поверхности, беспрепятственно поворачиваться при ходьбе, более полно и точно регулировать движение.

Работа по обеспечению наших ветеранов, потерявших конечности, высокотехнологичными протезами продолжается.