Азербайджанский и турецкий министры встретились в видеоформате и рассказали о новых проектах

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, С.Бабаев отметил стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией, основанное на факторах дружбы, братства и единства наших народов. Он подчеркнул важную роль совместных усилий глав двух государств в устойчивом, стабильном и долгосрочном развитии двусторонних отношений между странами.

Между министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым и министром труда и социальной защиты Турецкой Республики Ведатом Бильгином состоялась встреча в видеоформате.

Выразив огорчение по поводу охвативших различные регионы братской Турции сильных лесных пожаров и их печальных последствий, С.Бабаев передал соболезнования семьям и близким погибших. Он подчеркнул, что азербайджанский народ и сегодня рядом с турецким народом, как это было всегда.

Министр отметил сформировавшийся за прошедший период успешный опыт сотрудничества с Турцией в сфере труда, занятости и социальной защиты, подписанные документы о сотрудничестве, значимость деятельности Постоянной совместной комиссии по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты. Он особо выделил постепенное укрепления связей и дальнейшее расширение договорно-правовой базы в этой области.

Обратив внимание на осуществляемые в Азербайджане программы социальной защиты и активной занятости, С.Бабаев рассказал о проводимых реформах и их положительных результатах, о концепции DOST, применении в социальной сфере электронных технологий, об оказываемых населению проактивных услугах. Были отмечены меры по социальной поддержке семей шехидов и ветеранов в послевоенный период, а также значение последовательного обмена опытом в плоскости активного сотрудничества в этой области.

В.Бильгин подчеркнул, что Азербайджан является для Турции дружественной и братской страной, и тот факт, что эти страны всегда поддерживают друг друга, а отношения между ними постоянно развиваются, вызывает чувство удовлетворения. Он также рассказал о турецком опыте и достигнутых успехах в области социальных реформ, подчеркнул взаимовыгодность постоянного расширения сотрудничества во все новых направлениях деятельности, а также готовность турецкой стороны приложить для этого все усилия.

На встрече был проведен обмен мнениями по расширению азербайджано-турецких связей и договорно-правовой базы в сфере труда, занятости и социальной защиты, новым проектам, организации очередного заседания Постоянной совместной комиссии по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты.