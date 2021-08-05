Леонид Швец, автор haqqin.az 13:26

Как стало известно СМИ, специальный представитель российского президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс стал инициатором закрытого семинара об обсуждении перспектив России в контексте новой технологической революции. По его мнению, уже до конца 2020-х годов образуется группа стран-лидеров, которые уйдут далеко в отрыв от остальных и образуют новую элиту этого и следующего века. В своем письме Чубайс буквально бьет тревогу. Новая технологическая революция, сравнимая по историческим масштабам с индустриальной революцией конца XVIII - начала XIX веков, пройдет очень быстро, заняв всего три-пять десятилетий, и полностью изменит лицо мира. Речь идет о глобальном переходе от производства и потребления ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Сейчас больше половины российского экспорта составляют топливно-энергетические товары. «В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике», - предупреждает Чубайс.

С другой стороны, по его мнению, это дает России и новые возможности. Собственно, обсудить угрозы, вызовы и возможности спецпредставитель президента и предложил. С тех пор премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением создал рабочие группы, которые занялись изучением перспектив адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. К декабрю 2021 года эксперты в этих группах соберут данные и проанализируют их, чтобы уже в начале следующего года на рассмотрение правительства вынести стратегию адаптации. Руководит этой работой первый вице-премьер Андрей Белоусов, - видимо, потому, что у Анатолия Чубайса нет необходимых полномочий, чтобы организовать и координировать работу самых различных министерств и ведомств. Чего-то нового Чубайс не открыл. Разговоры об энергопереходе идут не первый год, развитие «зеленой» энергетики и соответствующее технологическое преобразование производства называют своими приоритетами и США, и ЕС. Но нынешняя озабоченность российского правительства говорит о том, что там начинают понимать, что отмахиваться от проблемы уже нельзя. Прежняя концепция, на которой базировалась вся политика России: Российская Федерация как глобальная энергетическая сверхдержава, - должна быть срочно пересмотрена, иначе страна безнадежно отстанет в экономическом развитии, где она и так далеко не среди мировых лидеров. В свежем Индексе эффективности энергетического перехода Всемирного экономического форума Россия значится на 73-м месте, рядом с Таджикистаном.