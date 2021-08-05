Чубайс предупреждает Россию об ударе актуальный комментарий
Как стало известно СМИ, специальный представитель российского президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс стал инициатором закрытого семинара об обсуждении перспектив России в контексте новой технологической революции. По его мнению, уже до конца 2020-х годов образуется группа стран-лидеров, которые уйдут далеко в отрыв от остальных и образуют новую элиту этого и следующего века.
В своем письме Чубайс буквально бьет тревогу. Новая технологическая революция, сравнимая по историческим масштабам с индустриальной революцией конца XVIII - начала XIX веков, пройдет очень быстро, заняв всего три-пять десятилетий, и полностью изменит лицо мира. Речь идет о глобальном переходе от производства и потребления ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Сейчас больше половины российского экспорта составляют топливно-энергетические товары. «В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике», - предупреждает Чубайс.
С другой стороны, по его мнению, это дает России и новые возможности. Собственно, обсудить угрозы, вызовы и возможности спецпредставитель президента и предложил. С тех пор премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением создал рабочие группы, которые занялись изучением перспектив адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. К декабрю 2021 года эксперты в этих группах соберут данные и проанализируют их, чтобы уже в начале следующего года на рассмотрение правительства вынести стратегию адаптации. Руководит этой работой первый вице-премьер Андрей Белоусов, - видимо, потому, что у Анатолия Чубайса нет необходимых полномочий, чтобы организовать и координировать работу самых различных министерств и ведомств.
Чего-то нового Чубайс не открыл. Разговоры об энергопереходе идут не первый год, развитие «зеленой» энергетики и соответствующее технологическое преобразование производства называют своими приоритетами и США, и ЕС. Но нынешняя озабоченность российского правительства говорит о том, что там начинают понимать, что отмахиваться от проблемы уже нельзя.
Прежняя концепция, на которой базировалась вся политика России: Российская Федерация как глобальная энергетическая сверхдержава, - должна быть срочно пересмотрена, иначе страна безнадежно отстанет в экономическом развитии, где она и так далеко не среди мировых лидеров. В свежем Индексе эффективности энергетического перехода Всемирного экономического форума Россия значится на 73-м месте, рядом с Таджикистаном.
К озабоченности российское правительство подталкивают и другие причины. Евросоюз готовится к введению так называемого механизма трансграничного углеродного регулирования. Импортеры в ЕС иностранных товаров с большим углеродным следом будут обязаны покупать специальные сертификаты и обменивать их на право ввезти углеродоемкую продукцию. Фактически это будет означать удорожание приблизительно на 16% товаров, которые составляют львиную долю российских поставок в Европу: цемент, железо и сталь, алюминий. Не исключается, что налог распространят и на нефтепродукты. Таким образом ЕС стимулирует другие страны к тому самому энергопереходу. Тот, кто не успевает, платит больше.
Этот механизм, который будет запущен с 2025 года, а войдет в полную силу с 2035 года, по мнению министра экономического развития России Максима Решетникова, которое он озвучил на министерской встрече по климату и энергетике G20 в Неаполе, существенно изменит, а в некоторых случаях и вовсе остановит традиционную двустороннюю торговлю между Россией и странами ЕС. Россия наверняка постарается как-то притормозить эти процессы, но остановить их она не в силах. А чтобы в них полноценно поучаствовать, нужно в корне менять всю экономику и принципы, на которых она построена, да, собственно, и вся российская жизнь.
Безусловно, напрячься придется не только России: очень большой углеродный налог, утверждают в Еврокомиссии, придется платить Украине, Турции, Белоруссии, Албании, Египту, Алжиру, Марокко. Несладко придется и Великобритании, по своей воле оказавшейся за бортом ЕС.
О том, насколько все серьезно, свидетельствует и свежая новость из Вашингтона: Джо Байден подпишет распоряжение, согласно которому к 2030 году в США минимум половина автомобилей будут выпускаться с двигателями на новой энергетической основе, без углеводородных выхлопов. Несомненно, это подтолкнет рынок к новым инвестициям в производство альтернативных двигателей. По экспертным оценкам, до 2025 года, то есть уже в ближайшее время, в это направление будет вложено не меньше 330 миллиардов долларов.
В общем, Чубайс дело говорит.