Спикер иранского парламента приветствовал председателя Милли Меджлиса и азербайджанскую делегацию и сказал, что рад видеть в Тегеране представителей дружественного Азербайджана. Галибаф отметил, что Иран и Азербайджан связывают и общие географические, исторические, культурные и религиозные ценности; в Иране Азербайджан очень любят и внимательно следят за разворачивающимися в нём процессами.

В рамках визита в Иран спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Исламского консультативного совета (парламента) Мохаммад-Багером Галибафом, сообщили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса.

Поблагодарив за искренний приём, Сахиба Гафарова выразила удовлетворение дружескими и добрыми отношениями с Ираном. Она особо отметила большое значение взаимных визитов глав двух государств в установлении двусторонних отношений. Подписанные во время этих визитов документы составляют правовую базу взаимоотношений.

«Отрадно то, что освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации позволило нам взять под полный контроль наши границы с Ираном», - заявила Гафарова.

Председатель Милли Меджлиса также заметила во время беседы, что нагорно-карабахский конфликт уже стал историей, в то время как Азербайджаном начаты широкомасштабные восстановительные и перестроечные работы на своих землях, освобождённых от армянской оккупации.

Затем принимавший участие во встрече заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев озвучил свои мысли об азербайджано-иранских отношениях.