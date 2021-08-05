Газ в Европе рекордно подорожал

Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила 543 доллара за одну тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Это случилось на фоне пожара на ямальском заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем.

Взрыв и пожар произошел ночью 5 августа, полностью с огнем удалось справиться только к утру 6 августа. «Лента.ру» пишет, что инцидент может привести к остановке всего газоперерабатывающего комплекса Западной Сибири. Из-за него практически полностью прекратилась добыча на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа.

Из-за пожара прокачка через газопровод Ямал — Европа упала вдвое. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, но повреждены конструктивные элементы здания на площади две тысячи квадратных метров и находящееся внутри оборудование.