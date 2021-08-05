«Хезболла» обстреляла из ракет Израиль

Ливанская организация «Хезболла» взяла на себя ответственность за сегодняшний ракетный обстрел территории Израиля, сообщают израильские СМИ.

В заявлении «Хезболлы» говорится: «Исламское сопротивление в Ливане запустило 122-мм ракеты по блокпостам оккупационной армии в районе ферм Шебаа. Запуск был осуществлен в ответ на удары израильских ВВС по целям в южном Ливане».

СМИ отмечают, что впервые за длительный период «Хезболла» берет на себя ответственность за ракетный обстрел израильской территории.

В свою очередь пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено более десяти ракет, большинство из которых были перехвачены системой ПРО «Железный купол», остальные упали на открытой местности в районе Ар Дов, не причинив ущерба. Пострадавших нет.