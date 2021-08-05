На автодороге Тоганалы - Кельбаджар будет построен тоннель, сказал на брифинге журналистам замначальника Главного управления по эксплуатации и ремонту дорог Госагентства автодорог Азербайджана Идаят Рустамов.

По его словам, в результате проведения соответствующих ремонтных работ на автодороге Тоганалы - Омарский перевал - Кельбаджар было обеспечено бесперебойное движение военного транспорта и транспортных средств гражданского населения.

"Готовится проектная документация для реконструкции дороги в соответствии со II технической категорией, а под горой Муров планируется построить автомобильный тоннель протяженностью 23,4 километра. Это поспособствует беспрерывной и безопасной эксплуатации трассы Тоганалы - Кельбаджар на протяжении всего года", - добавил он.