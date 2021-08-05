Телефонный звонок выдал убийцу Лачина Мамедова

Киллера выдал звонок, сделанный им с украинского номера своей семье в Азербайджан. В сообщении говорится, что его планировали отправить в Польшу, но не получилось.

В Киеве задержан 27-летний киллер Эльмураз Мамедов, совершивший 3 августа в Одессе заказное убийство. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на украинские СМИ, он скрывался в квартире, арендуемой неподалеку от клиники имени Николая Амосова.

Напомним, Эльмураз Мамедов 3 августа в Одессе застрелил из пистолета-пулемета «Сталкер» 25-летнего азербайджанского предпринимателя Лачина Мамедова (числился в базе данных полиции как рэкетир и грабитель), а затем сбежал с места преступления. Лачин Мамедов являлся жителем села Имашлы Шамкирского района и вместе с женой и малолетними детьми проживал в Одессе. Сообщается о его принадлежности к криминальной группе, состоящей из азербайджанцев.

Киллер за неделю до убийства прибыл с этой целью из Польши в Одессу, снял квартиру недалеко от дома, где проживала жертва, и начал за ним слежку. В целях осуществления заказного убийства он приобрел Mercedes с европейскими номерными знаками, на том же автомобиле сбежал с места преступления, затем бросил его на одной из улиц. Момент убийства был запечатлен камерами видеонаблюдения.

По некоторым данным, убийцы Л. Мамедова являются членами организованной преступной группы, возглавляемой криминальным авторитетом Садиком Мирзоевым, который сейчас содержится в Одесском СИЗО.