Ильхам Алиев на открытии подстанции «Сураханы» фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитальной реконструкции 110/35/6-киловольтной подстанции "Сураханы", сообщает официальный сайт главы государства.