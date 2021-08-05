Ильхам Алиев на открытии подстанции «Сураханы» фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитальной реконструкции 110/35/6-киловольтной подстанции "Сураханы", сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитальной реконструкции 110/35/6-киловольтной подстанции "Сураханы", сообщает официальный сайт главы государства.
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