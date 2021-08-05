Согласно информации, глава азербайджанского государства еще раз выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате сильных лесных пожаров в различных регионах братской Турции.

Ильхам Алиев выразил солидарность с Турцией в тушении пожаров и предотвращении их последствий.

В свою очередь, президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность за соболезнования и за то, что с первых дней лесных пожаров, в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, Азербайджан оказал Турции поддержку в тушении пожаров. Он подчеркнул, что пожарные из Азербайджана участвуют в тушении пожаров самоотверженно и с высоким профессионализмом.

Ильхам Алиев отметил, что в зону пожаров уже отправлены дополнительно 40 пожарных машин и они прибудут завтра. Тем самым количество пожарных машин и техники достигнет 93. Глава государства отметил, что в зону пожаров дополнительно направлены 1 вертолет, 1 пожарный самолет типа "амфибия" и 150 пожарных. Таким образом, там действуют 510 пожарных.

Глава азербайджанского государства предложил направить дополнительно 200 человек специально обученного пожарного персонала и, таким образом, количество пожарных из Азербайджана будет доведено до 710 человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность за дополнительную поддержку и отметил, что эта поддержка является ярким воплощением братства и дружбы Азербайджана и Турции.

В ходе беседы президент Ильхам Алиев проинформировал президента Реджепа Тайипа Эрдогана о провокациях, совершенных Арменией на армяно-азербайджанской границе, и подчеркнул, что азербайджанская армия достойно отреагировала на подобные провокации Армении.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция всегда была рядом с братским Азербайджаном. Главы государств в ходе беседы обменялись мнениями о региональных процессах, происходящих в постконфликтный период.