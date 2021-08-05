Синоптики рассказали о погоде и предупредили метеозависимых
Завтра, 7 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, северо-западный ветер днем сменится южным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 24-27, днем 35-39, в Баку ночью 25-27, днем 37-39 градусов тепла.
Атмосферное давление - 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-65%, днем 25-30%.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 27-28 градусов.
Завтра в некоторых горных районах Азербайджана пройдут грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, утром местами туман, восточный ветер.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 августа на Апшероне преобладание слабых ветров и застойная погода на фоне жары в отдельные часы дня неблагоприятны для метеочувствительных людей.