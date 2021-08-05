Пожар, возникший в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гагали Агсуинского района, был локализован сегодня в полдень. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, продолжаются мероприятия по полному тушению пожара.

Согласно сообщению, к тушению огня привлечены Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, соответствующие силы Войск гражданской обороны и вертолет авиационного отряда, сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.