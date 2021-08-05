Могильщик Баку вернул в бюджет 5 миллионов манатов

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Зейнала Агаева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова.

Было объявлено, что Закир Султанов полностью возместил нанесенный ущерб, оцененный в пять миллионов манатов. При этом бывший чиновник выплатил 4 миллиона манатов наличными, кроме того арестовано его имущество стоимостью свыше 600 тысяч долларов. Закир Султанов согласился с тем, чтобы арестованное имущество пошло в счет компенсированного ущерба.

Адвокаты Султанова также подали ходатайство о переводе его из следственного изолятора СГБ в Бакинский следственный изолятор. Судья обеспечил это ходатайство.

В то же время адвокаты, ссылаясь на то, что их подзащитный компенсировал нанесенный ущерб, подали ходатайство об переводе его под домашний арест. Но это ходатайство было отклонено.

Следующее заседание суда назначено на 13 августа.

На протяжении долгих лет haqqin.az писал о коррупционной деятельности З.Султанова, в частности его чудовищной роли в уничтожении архитектурных зданий в старом Баку. З.Султанов, вступая в сговор с высокопоставленными чиновниками и главами исполнительных властей, выводил из реестра архитектурные здания, находящиеся под охраной государства, уникальные строения, которые шли под снос и возведение новостроек.