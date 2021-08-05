Си Цзиньпин пообещал миру два миллиарда доз вакцин от COVID

В этом году власти Китая предоставят всему миру два миллиарда доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как передает информационное агентство «Синьхуа», заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Председатель КНР указал, что Китай предоставляет вакцины всему миру, особенно развивающимся странам.

Глава китайского государства добавил, что помимо поставок вакцин страна выделит 100 миллионов долларов Программе глобального доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX). По его словам, эти деньги будут использованы главным образом для распределения вакцин среди развивающихся стран.

Цзиньпин подчеркнул, что Китай сделает все возможное, чтобы помочь развивающимся странам справиться с пандемией коронавируса.