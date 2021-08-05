Азербайджанские пожарные взяли в Турции под охрану тепловые электростанции «Кемеркей» и «Еникей». Об этом сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, азербайджанские пожарно-спасательные отряды совместно с местными силами смогли потушить огонь на электростанции «Кемеркей» в провинции Мугла. Также удалось предотвратить распространение лесного пожара на тепловую электростанцию в Еникей.

В тушении лесных пожаров в Турции задействованы 500 человек личного состава, вертолеты и самолет-амфибия МЧС Азербайджана.