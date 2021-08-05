Исполнительная власть города Баку продолжает работу по вырубке и утилизации погибших эльдарских сосен. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города.

Напомним, что ранее haqqin.az опубликовал журналистское расследование «Массовая гибель уникальных эльдарских сосен по всему Баку. Кто виноват?», в котором говорилось о том, что в столице деревья этого вида погибают из-за вирусов и грибков. По заявлению специалистов, пораженные грибком деревья следует немедленно срубать, чтобы предотвратить распространение болезни.

«В связи с этим Исполнительная власть города Баку создала комиссию и подготовила специальную программу. Для устранения проблемы больные, засохшие деревья в первую очередь удаляют и отправляют на утилизацию. Кроме того, для защиты других деревьев их обеззараживают специальными лекарственными препаратами, содержащими медь.

Бакинское городское объединение озеленения совместно с другими соответствующими структурами приступило к осуществлению широкомасштабных мероприятий во всех районах столицы. На месте срубленных деревьев будут высажены новые», - говорится в сообщении.