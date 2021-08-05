За минувший день в Азербайджане выявлено 1 242 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана, 345 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались восемь человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 349 316 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 334 258 человек благополучно прошли лечение, 5 051 пациент клиник скончался. Лечение 10 007 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.