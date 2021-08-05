15:45

Сегодня в Баку прошло второе заседание Совместной комиссии по торговому, экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Республики Ирак. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства транспорта, связи и высоких технологий, с целью участия в заседании в Азербайджан прибыла делегация во главе с сопредседателем Совместной комиссии с иракской стороны, министром связи Ирака Арканом Аль-Шайбани.

Приветствуя гостей, сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев заявил, что Азербайджан и Ирак - дружественные страны, имеют тесные исторические, религиозные и культурные связи. Было также отмечено, что в следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Министр Рашад Набиев проинформировал иракскую делегацию о реконструкционных и восстановительных работах, проводимых на территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации Арменией в результате 44-дневной Отечественной войны.

Затем Рашад Набиев рассказал о проделанной и планируемой в Азербайджане работе в области транспорта, связи и цифровой трансформации, а также о макроэкономических показателях нашей страны. В ходе заседания было отмечено, что имеется большой потенциал для увеличения товарооборота между Азербайджаном и Ираком. Также состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в сфере торговли, экономики, взаимных инвестиций, образования, культуры и туризма.