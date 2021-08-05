Баку и Багдад заявили о большом потенциале для увеличения товарооборота фото
Сегодня в Баку прошло второе заседание Совместной комиссии по торговому, экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Республики Ирак.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства транспорта, связи и высоких технологий, с целью участия в заседании в Азербайджан прибыла делегация во главе с сопредседателем Совместной комиссии с иракской стороны, министром связи Ирака Арканом Аль-Шайбани.
Приветствуя гостей, сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев заявил, что Азербайджан и Ирак - дружественные страны, имеют тесные исторические, религиозные и культурные связи. Было также отмечено, что в следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.
Министр Рашад Набиев проинформировал иракскую делегацию о реконструкционных и восстановительных работах, проводимых на территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации Арменией в результате 44-дневной Отечественной войны.
Затем Рашад Набиев рассказал о проделанной и планируемой в Азербайджане работе в области транспорта, связи и цифровой трансформации, а также о макроэкономических показателях нашей страны.
В ходе заседания было отмечено, что имеется большой потенциал для увеличения товарооборота между Азербайджаном и Ираком. Также состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в сфере торговли, экономики, взаимных инвестиций, образования, культуры и туризма.
По итогам заседания был подписан протокол 2-го заседания Совместной комиссии по торговому, экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Республики Ирак.
Совместная комиссия создана в соответствии с «Соглашением между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Ирак о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве», подписанном 10 ноября 2010 года в городе Баку. Первое заседание комиссии состоялось 4 декабря 2013 года в Баку.