Пожары в Мармарисе полностью локализованы
Пожары в районе турецкого курорта Мармарис на Эгейском море полностью взяты под контроль, заявил министр туризма и культуры Турции Нури Эрсой журналистам.
"В районе Мармариса пожары полностью локализованы, продолжаются работы по охлаждению", - приводит ТАСС слова турецкого министра.
Сильный лесной пожар вспыхнул в районе Мармариса 29 июля и продолжался несколько дней. По данным турецких СМИ, в результате стихийного бедствия выгорело не менее 13,5 тысячи гектаров леса.