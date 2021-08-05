По его словам, чем активнее граждане будут участвовать в процессе вакцинации, тем меньше будет тяжелобольных коронавирусом и летальных случаев.

В Азербайджане снова выросло число заболевших коронавирусом. Однако количество тяжелобольных и летальных случаев в процентном соотношении не увеличилось. Этому способствует продолжение активной фазы вакцинации населения. Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров.

«Значимость вакцинации заключается в формировании иммунитета против инфекции, ограничении ее распространения и пресечении летальных исходов. Сравнительный анализ ситуации с количеством заражений и смертей в дни, когда вакцина не применялась, показывает, что смертность сейчас находится на довольно низком уровне», - сказал Абубекиров.

Абубекиров отметил, что определенная часть вакцинированных людей все же может заразиться, но они будут переносить болезнь в легкой форме. Это подтверждают и проведенные в мире исследования.

«Результаты научных исследований показывают, что у людей, которые заразились после вакцинации, вирусная нагрузка в значительной степени ниже. Из-за низкой вирусной нагрузки, эти люди испытывали лишь легкие симптомы болезни, а то и вовсе не знали о заражении. Поэтому, Минздрав просит людей не терять времени и вакцинироваться», - сказал он.

Вместе с тем, согласно сообщению Оперативного штаба при Кабмине за прошедшие сутки в Азербайджане выявлены 1 242 случая заражения коронавирусом, 345 человек выздоровели, восемь – скончались. Обе дозы вакцины в Азербайджане уже получили свыше 2,2 миллионов человек.