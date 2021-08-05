Два дня назад американский президент Джо Байден в своем письме армянскому премьеру Николу Пашиняну затронул проблему армянских «военнопленных» (читай – диверсантов!) в Баку. Лидер супердержавы пообещал приложить максимум усилий для их освобождения. Байден исходит из высоких гуманитарных побуждений. Во всяком случае, как написал американский президент, именно ценностный императив, а не политическая суета побуждает его повысить актуальность этой проблемы для армянского общества. Допустим, Байден искренен в своих побуждениях.

Но как же в этом случае объяснить полное его равнодушие к другим военнопленным, заключенным в застенках Гуантанамо без суда и следствия?

Вот свежий пример. Как сообщает The Hill, более 70 конгрессменов-демократов призвали американского президента «раз и навсегда» закрыть тюрьму Гуантанамо. По сей день ее узников содержат в нечеловеческих условиях.

«Мы разделяем вашу уверенность в том, что после почти 20 лет и огромных затрат пришло время закрыть тюрьму и незамедлительно принять решение по делам оставшихся заключенных», - написали 75 законодателей в письме Байдену.

Однако столь чуткий к обращениям армянской диаспоры Байден глух к обращению своих однопартийцев.

Чем же заключенные в Гуантанамо и секретных тюрьмах ЦРУ хуже тех, кто содержится в бакинских тюрьмах?

39 узников-мусульман в Гуантанамо все еще находятся в ожидании скорейшей экстрадиции в свои страны.