Украина рассекретит документы об «Иловайском котле»

Генпрокуратура Украины рассекретит документы уголовного производства относительно боев в районе города Иловайск в конце августа - начале сентября 2014 года. Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова заявила на встрече с родственниками погибших, пропавших без вести и попавших в плен украинских солдат, сообщила пресс-служба украинского правоохранительного ведомства.

Генпрокурор отметила, что Службой безопасности Украины направлены ходатайства о рассекречивании документов в украинский генштаб: «Родные погибших, пленных и пропавших без вести военнослужащих все эти годы ждут справедливости... Наказания всех виновных лиц, причастных к этим ужасным событиям, является той обязательной сатисфакцией, без которой невозможно доверие общества к органам правопорядка».

Битва у Иловайска между вооруженными силами Украины и сепаратистами стала важным этапом военного конфликта в Донбассе, напоминает нечецкое агентство. В середине августа 2014 года украинские войска, состоявшие в основном из добровольцев, сумели отбить у сепаратистов город Иловайск в Донецкой области. Однако затем они оказались в окружении и понесли тяжелые потери. По официальным данным, в так называемом "Иловайском котле» погибли 366 украинских военных и добровольцев, сотни были ранены, попали в плен или до сих пор считаются пропавшими без вести.