По его словам, в будущем, после научных исследований дети также могут быть вакцинированы.

Самый лучший способ уберечь себя от вируса в период пандемии – это вакцинация. Об этом в ходе прямой трансляции на официальной странице Минздрава в соцсети «Инстраграм» заявил главный педиатр Эркин Рагимов.

«Пока же лучшим способом уберечь детей от вируса является массовая вакцинация взрослого населения. Некоторые люди могут заболеть коронавирусом и после вакцинации, но научные исследования показывают, что вакцина уберегает от тяжелых и летальных форм болезни на 95%. Большинство умерших от вируса – невакцинированные люди. Вакцинировавшись, человек защищает не только себя, но и все общество», - сказал он.

Эркин Рагимов отметил, что необходимо вакцинировать 70-80 процентов населения. Есть люди с хроническими болезнями, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям.

«Вакцинировавшись, мы также защищаем и этих людей», - сказал он.