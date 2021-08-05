В Турции горят леса, а туроператоры в Баку считают деньги наше кредо "пир во время чумы"
Тревожные сообщения о бушующих в Турции лесных пожарах вызывают у граждан Азербайджана искреннее сочувствие к братскому народу. Вместе с тем устрашающая картина наступающего огня, зарева на фоне отелей на видеокадрах в новостях ТВ и интернете привели к тому, что некоторые из купивших туры на курорты Турции решили отказаться или отложить поездку. Не всем, однако, это удается, так как турагентства не хотят возвращать деньги за приобретенный турпакет.
Как пишут в haqqin.az возмущенные обладатели путевок, доводы о реальном риске находиться в зоне пожаров, о заболеваниях, которые вызывают аллергические реакции на дым, запах гари, наконец об опасении подвергнуть детей стрессу в случае вполне возможной экстремальной ситуации, туроператорами решительно отклоняются. У них свой категоричный аргумент: «Ваш отель не сгорел - так что извольте ехать».
Свой отказ компенсировать клиентам их траты haqqin.az попытались объяснить в Delta Group Travel, Touropic Travel и других турагентств Баку, работающих в турецком направлении. Операторы не скрывают, что в большинстве случаев возврат тура обойдется клиенту немалыми финансовыми потерями. Однако если владелец турпакета заявит о своем решении не ехать на курорт заблаговременно, не позже за 10 дней до поездки, то оператор может постараться уговорить администрацию отеля вообще не взымать неустойку. А вот отказ в более короткие сроки, тем более всего за день до вселения грозит штрафом в размере до 5 дней стоимости проживания. В большинстве же случаев денежные потери при отказе от тура составляют около 100 долларов на каждого человека.
В общем, вознамерившемуся этим летом отдохнуть на турецком побережье и заранее побеспокоившемуся о путевке, ничего не остается, как ехать туда невзирая на опасность или распрощаться с кругленькой суммой.
Лестные пожары в качестве форс-мажора в соглашении при покупке тура не значатся, утверждают в турагентствах. Туроператоры, как они утверждают, стараются решать возникшие в связи со стихийным бедствием проблемы, но не всегда это в их силах. Формирование туристического пакета зависит от отеля, авиаперевозчика, трансфера и страховки. С трансфером и страховкой обычно сложностей не бывает – всегда можно аннулировать эти услуги.
Нередко и отели идут навстречу и уменьшают штрафы. А вот вернуть без ощутимых потерь авиабилет практически невозможно - в зависимости времени покупки авиаперевозчик взымает штраф от 50 ЕU до 110 EU. Соответственно в данной ситуации вопрос безвозмездного отказа или переноса поездки полностью зависит от авиаперевозчика - AZAL, Buta Airways, Türk Hava Yolları и др.
Если будет принято решение, что в связи с пожарами отмена авиабилета на турецкие курорты не приведет к штрафам, то с большой вероятностью люди, которые заблаговременно известили об отказе от туров или хотят перенести отдых на другой срок, не потеряют денег. Само же по себе турагентство никак не может отменить штрафы за отказ от авиаперелета. «Или нам придется самим заплатить штраф авиакомпании или отправить клиента разбираться с авиаперевозчиком», - заявляют они.
Эксперт в сфере туризма Бахадур Билалов между тем отмечает, что в соответствии с законом все условия при отказе от поездки должны быть детально указаны в соглашении при покупке турпакета. Граждане должны знать, при каких обстоятельствах их отказ приведет к штрафам.
«К сожалению, порой такие соглашения вообще не заключаются или носят общий, обтекаемый характер. А законодательство, между тем, требует, чтобы турдокументы составлялись таким образом, чтобы в дальнейшим не было конфликтов сторон», - указывает Б.Билалов.
Отметим, что пакет на недельный отдых в пятизвездочном отеле в августе в Анталии, включая авиаперелет, в среднем стоит 500-520 долларов на человека.