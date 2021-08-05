Ильгар Гусейнов, собкор 16:21

Тревожные сообщения о бушующих в Турции лесных пожарах вызывают у граждан Азербайджана искреннее сочувствие к братскому народу. Вместе с тем устрашающая картина наступающего огня, зарева на фоне отелей на видеокадрах в новостях ТВ и интернете привели к тому, что некоторые из купивших туры на курорты Турции решили отказаться или отложить поездку. Не всем, однако, это удается, так как турагентства не хотят возвращать деньги за приобретенный турпакет. Как пишут в haqqin.az возмущенные обладатели путевок, доводы о реальном риске находиться в зоне пожаров, о заболеваниях, которые вызывают аллергические реакции на дым, запах гари, наконец об опасении подвергнуть детей стрессу в случае вполне возможной экстремальной ситуации, туроператорами решительно отклоняются. У них свой категоричный аргумент: «Ваш отель не сгорел - так что извольте ехать».

Свой отказ компенсировать клиентам их траты haqqin.az попытались объяснить в Delta Group Travel, Touropic Travel и других турагентств Баку, работающих в турецком направлении. Операторы не скрывают, что в большинстве случаев возврат тура обойдется клиенту немалыми финансовыми потерями. Однако если владелец турпакета заявит о своем решении не ехать на курорт заблаговременно, не позже за 10 дней до поездки, то оператор может постараться уговорить администрацию отеля вообще не взымать неустойку. А вот отказ в более короткие сроки, тем более всего за день до вселения грозит штрафом в размере до 5 дней стоимости проживания. В большинстве же случаев денежные потери при отказе от тура составляют около 100 долларов на каждого человека. В общем, вознамерившемуся этим летом отдохнуть на турецком побережье и заранее побеспокоившемуся о путевке, ничего не остается, как ехать туда невзирая на опасность или распрощаться с кругленькой суммой. Лестные пожары в качестве форс-мажора в соглашении при покупке тура не значатся, утверждают в турагентствах. Туроператоры, как они утверждают, стараются решать возникшие в связи со стихийным бедствием проблемы, но не всегда это в их силах. Формирование туристического пакета зависит от отеля, авиаперевозчика, трансфера и страховки. С трансфером и страховкой обычно сложностей не бывает – всегда можно аннулировать эти услуги. Нередко и отели идут навстречу и уменьшают штрафы. А вот вернуть без ощутимых потерь авиабилет практически невозможно - в зависимости времени покупки авиаперевозчик взымает штраф от 50 ЕU до 110 EU. Соответственно в данной ситуации вопрос безвозмездного отказа или переноса поездки полностью зависит от авиаперевозчика - AZAL, Buta Airways, Türk Hava Yolları и др.