Армяне обстреляли, мы подавили - почти как на войне

6 августа с 12:45 подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минобороны.

Согласно сообщению, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет. Ответным огнем противник был подавлен.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск, отмечается в сообщении военного ведомства Азербайджана.