Эрдоган об азербайджанских пожарных в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами рассказал о состоявшемся сегодня телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Турецкий лидер заявил о готовности Азербайджана направить в Турцию дополнительные группы пожарных. Об этом пишет Anadolu.

«Более шестисот профессиональных пожарных из Азербайджана участвуют в тушении лесных пожаров в Турции. В ближайшее время в Турцию прибудут еще сто азербайджанских пожарных», - сказал турецкий президент.

Эрдоган также отметил, что Украина направила в Турцию пять вертолетов с приборами ночного видения, которые будут задействованы в тушении лесов в круглосуточном режиме.

Говоря о сложившейся в Турции ситуации с пожарами, Эрдоган отметил, что из 208 пожаров, произошедших с конца июля в 44 провинциях Турции, локализованы 196 очагов возгорания. В пяти провинциях - Анталье, Мугле, Испарте, Айдыне и Денизли - продолжается тушение 12 огня. Глава турецкого государства подчеркнул, что власти направили все усилия на борьбу с пожарами.

И, как стало известно только что, в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью тушения лесных пожаров и недопущения их распространения очередная - четвертая группа противопожарных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям сегодня вечером отправится в Турцию. Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожарно-спасательная группа включает 200 человек.