Президенты стран Центральной Азии обсудили талибов и прогулялись на яхте по Каспию

По приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова главы государств Центральной Азии совершили совместную прогулку на яхте по Каспийскому морю. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на официальные СМИ Туркменистана.

Согласно сообщению, в ходе прогулки лидеры стран региона обменялись мнениями о реализации достигнутых ранее договоренностей и возможностях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

Далее главы государств вместе направились на автобусе в многофункциональный спортивный комплекс «Аваза», по пути осматривая природные особенности и объекты Национальной туристической зоны.

Безопасность Центральной Азии стала одной из главных тем на стартовавшей Консультативной встрече глав пяти государств региона, которая начала свою работу в туркменской курортной зоне «Аваза» сегодня, 6 августа.