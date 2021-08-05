В афганский город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе страны, вошли боевики движения "Талибан", сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

Согласно сообщению, Зарандж находится недалеко от границы с Ираном, через него проходит дорога, ведущая в иранскую провинцию Систан и Белуджистан. По сведениям собеседника агентства, большая часть города уже захвачена талибами.

Афганский телеканал Tolo News опубликовал в Twitter кадры, на которых видно, как вооруженные люди "занимаются разграблением общественного имущества" в Зарандже.