Американского сенатора арестовали за растление малолетних

Сенатора американского штата Аризона Тони Наваррета арестовали по нескольким обвинениям, в числе которых и растление малолетних. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на полицию города Финикс.

35-летнего Наваретта обвинили в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего в 2019 году. Полицейские заявили, что допросили жертву и свидетелей, после чего получили основания для ареста политика. Остальные подробности дела не приводятся, пишет «Лента.ру».

Демократа задержали через несколько дней после того, как он получил положительный результат теста на COVID-19, несмотря на полную вакцинацию.