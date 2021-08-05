Иран и Америка нашли общую точку соприкосновения в опиумной Армении

А условной границей, то есть линией соприкосновения войск между Азербайджаном и Арменией стала условная административная черта, проведенная Лениным и Сталиным в период большевистского правления на Южном Кавказе.

По всем вопросам международной повестки позиции Ирана и США расходятся. Единственным исключением из геополитических правил стал участок международной конфронтации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. Мы не можем написать «на границе». Потому что границы как таковой нет. Армения препятствует и демаркации, и делимитации, и процессу признания территориальной целостности Азербайджана.

Итак, условное соприкосновение войск двух стран словно магнит притягивает дипломатов двух антагонистических держав – США и Ирана. Появление иранского дипломата вызвало резкую реакцию среди азербайджанской общественности. Иранец посмотрел из бинокля на Азербайджан, словно Сейран Оганян в свои лучшие годы. Изо дня в день в Азербайджане понимают, что не осталось и тени братства с персами, как и после развала Сефевидского государства. Если иранское коварство вызвало недовольство, то американская солидарность с армянским сообществом - привычное чувство досады. В Баку привыкли к слепой и необъяснимой американской любви к нищей и обездоленной стране… Которую пытаются поднять с колен, но она почему-то никак не поднимется.

И вот посол посол США в Армении Линн Трейси снова прибыла в Зангезур. Вместе с ней и директор миссии USAID в Армении Джон Г. Аллело.

Американский посол чувственно описала свою любовь к Армении: «Сюник (армяне переименовали Зангезур в Сюник, ссылаясь на дохристового Страбона) - одно из моих любимых мест в Армении, неоднократно была здесь и этим летом. Когда имела личное время, захотела именно здесь провести его, посетить партнерскую, в рамках программы «Моя Армения», гостиницу Basen, встретить Асмик и вместе организовать красивый поход», - сказала посол в видео на странице USAID Армения.

А Аллело отметил, что находится в Зангезуре впервые и приехал в этот край с множеством программ.

А неподалеку стоят российские пограничники, которые с недоверием оглядываются на прибывшего посла с программами. Армения все больше становится похожа на опиумный догоминьдановский Китай.