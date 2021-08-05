В то время как Турция почти справилась с масштабными пожарами в курортных зонах, в соседней Греции продолжается борьба с огнем. В четверг пожарные службы страны вели битву с мощными пылающими очагами в двух районах - близ легендарной горы Олимп и острова Эвия. Более 170 пожарных, около 50 грузовиков, шесть вертолетов и самолеты с емкостями для сброса воды действовали рядом с древним археологическим памятником, местом рождения Олимпийских игр на полуострове Пелопоннес.

После уничтожения порядка 20 домов «фронт огня теперь направляется в сторону Лаласа», лесистой горной местности к северо-западу от древней Олимпии, сообщил агентству ANA местный чиновник Нектариос Фармакис. На него ссылается и агентство AFP.

Олимпия, обычно переполненная туристами в это время года, а также шесть близлежащих к ней деревень были эвакуированы накануне. Такое же количество пожарных боролось за сдерживание пожара на Эвии, примерно в 200 километрах к востоку от Афин. На острове было разрушено уже не менее 150 домов, пожар взял в огненное кольцо не только местный монастырь, но и десяток соседних деревень. Еще две деревни были эвакуированы рано утром в четверг, сообщает ANA.

Мэр города Мантуди Яннис Цапурниотис сказал, что пожар распространялся по четырем направлениям, при этом особенно трудно было укротить огонь, бушевавший возле монастыря Святого Давида. Сам монастырь, точнее, его обитатели, были эвакуированы в среду.

Как сообщает ANA, в четверг из-за сильного ветра пожарным самолетам было трудно добраться до места пожара из-за плохой видимости — мешал густой дым. Тем времнем пожарная служба сообщила в четверг, что «рыцарям огня» пришлось иметь дело с 92 лесными пожарами за последние сутки. И это помимо 118, произошедших накануне. «Мы ведем битву титанов, - заявил журналистам заместитель министра гражданской защиты Никос Хардалиас. - Самое трудное еще впереди».