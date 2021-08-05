Геворкян с 1992 года занимал руководящие должности в разных воинских частях. В 2015 году был назначен замначальника оперативного управления Генштаба Вооруженных сил, а спустя год стал главой управления по кадрам Генштаба. В октябре 2020 года ему присвоено звание генерала-майора. Он был в числе военных, требовавших отставки Никола Пашиняна в феврале текущего года.

Уже долгое время армянские СМИ сообщают о кадровых изменениях в оборонном ведомстве, уволен ряд ведущих должностных лиц. Сменился и министр - назначен Аршак Карапетян, который фактически исполнял обязанности главы Минобороны вместо Вагаршака Арутюняна, покинувшего этот пост 20 июля.