США — Иран: перезагрузка по ядерной сделке? наш обзор

Отдел международной информации и политики

Соединенные Штаты в четверг призвали нового президента Ирана Ибрахима Раиси вернуться к переговорам о возобновлении обеими странами соблюдения ядерной сделки 2015 года, повторив позицию США о том, что окно для дипломатии не останется открытым навсегда. Об этом сообщило Reuters.

С приходом к власти Раиси, который принял присягу в четверг, о чем сообщал haqqin.az, все ветви власти в Исламской Республике будут контролироваться антизападными сторонниками жесткой линии, верными верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.

С приходом к власти Раиси все ветви власти в Иране будут контролироваться сторонниками жесткой линии, верными верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.

Иран ведет переговоры с шестью крупными державами, чтобы возобновить сделку, от которой США отказались три года назад. Президент Дональд Трамп тогда сказал, что он слишком мягок по отношению к Тегерану. Между тем последний раунд переговоров по ядерной сделке в Вене завершился 20 июня.

«Наше послание президенту Раиси такое же, как и наше послание его предшественникам… США будут защищать и продвигать интересы нашей национальной безопасности и интересы наших партнеров. Мы надеемся, что Иран сейчас воспользуется возможностью для продвижения дипломатических решений вопроса», - заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, сообщив о позиции США журналистам.

Прайс предупредил, что «этот процесс не может продолжаться бесконечно», и в какой-то момент выгоды от возобновления соглашения 2015 года будут сведены на нет продвижением ядерной программы Ирана.

Иран заявляет, что его ядерная программа предназначена только для мирных целей

По мнению американцев, Иран начал нарушать соглашение, которое давало ему облегчение санкций в обмен на сдерживание своей атомной программы, в 2019 году, проводя ядерную деятельность, запрещенную в соответствии с соглашением, официально названным Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Иран же заявляет, что его ядерная программа предназначена только для мирных целей.

Пока неясно, как ответит на призыв новый президент Ирана Раиси, хотя с его стороны уже прозвучало утверждение, что «ядерная программа Ирана исключительно мирная и, согласно фетве Верховного лидера, ядерное оружие запрещено, ему не место в оборонной стратегии Ирана». Вопрос в том, услышали ли  Соединенные Штаты это и как восприняли этот огонек надежды в чувствительном вопросе международной безопасности.