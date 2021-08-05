Отдел международной информации и политики 17:52

Соединенные Штаты в четверг призвали нового президента Ирана Ибрахима Раиси вернуться к переговорам о возобновлении обеими странами соблюдения ядерной сделки 2015 года, повторив позицию США о том, что окно для дипломатии не останется открытым навсегда. Об этом сообщило Reuters. С приходом к власти Раиси, который принял присягу в четверг, о чем сообщал haqqin.az, все ветви власти в Исламской Республике будут контролироваться антизападными сторонниками жесткой линии, верными верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.

Иран ведет переговоры с шестью крупными державами, чтобы возобновить сделку, от которой США отказались три года назад. Президент Дональд Трамп тогда сказал, что он слишком мягок по отношению к Тегерану. Между тем последний раунд переговоров по ядерной сделке в Вене завершился 20 июня. «Наше послание президенту Раиси такое же, как и наше послание его предшественникам… США будут защищать и продвигать интересы нашей национальной безопасности и интересы наших партнеров. Мы надеемся, что Иран сейчас воспользуется возможностью для продвижения дипломатических решений вопроса», - заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, сообщив о позиции США журналистам. Прайс предупредил, что «этот процесс не может продолжаться бесконечно», и в какой-то момент выгоды от возобновления соглашения 2015 года будут сведены на нет продвижением ядерной программы Ирана.