Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 17:59

Куба стала новым эпицентром пандемии коронавируса в мире. При сравнительном небольшом населении —11.3 миллиона человек там зарегистрировано 422614 случаев заражения и 3091 смерть. По данным американского университета Johns Hopkins, эта страна заняла место между Болгарией и Коста-Рикой, однако ситуацию на острове усугубляет тотальный дефицит всех продуктов питания, медикаментов и средств гигиены.

И к этому следует добавить чрезвычайно напряженную социальную атмосферу после прошедших там 11 и 12 июля самых массовых протестов за последние шесть десятилетий. Как пишет независимая газета «14 с половиной», агенты госбезопасности, несмотря на пандемию, продолжают задержания и обыски в домах лиц, которых считают «организаторами беспорядков». Особенно драматическое положение с ковидом сложилось в провинции Сьего-де-Авила. Она вышла на второе место после Гаваны - там в минувшие сутки 1192 новых случаев заболевания, а в столице - 1445. В Сьего-де-Авила срочно направили первого вице-премьер министра страны Хорхе Луиса Тапиа Фонсеку, который, оглядев местный госпиталь, вынужден был признать остроту ситуации. Но ни власти, ни официальная печать не передают настоящего драматизма положения. С острова автору этих строк пишут знакомые. В центральной больнице Сьего-де-Авила, говорят они, главврач вынужден работать и санитаром, лично таскать носилки с пациентами. В больнице имени Ленина в Ольгине врачи принимают пациентов в больничном дворе, потому что внутри места уже нет. В больнице имени Агостиньо Нето (провинция Гуантанамо) морг переполнен и на сегодняшний день не принимает тела. В этот морг, в среднем, каждый день поступали 12-15 тел скончавшихся. Сегодня туда каждый день поступает 60 тел, их некуда принимать. 3 августа в этой больнице скончались два врача. В Сантьяго-де-Куба людей хоронят в братских могилах, потому что возможности копать индивидуальные могилы нет. Этот траурный список можно продолжать.

Что же случилось с некогда передовой, одной из лучших в мире, как ее представляли кубинские власти, системой здравоохранения? В течение многих лет по охвату медицинскими услугами населения она действительно находилась на одном из первых мест в развивающемся мире. Но все изменилось после прекращения массовых субсидий Москвы в начале 90-х годов. С тех пор и по нынешний день каждый, кто ложится в сельские больницы, вынужден приносить с собой болеутоляющие таблетки, бинты, а часто - мыло и даже простыни. Но были и еще по крайней мере две фундаментальные причины деградации здравоохранения на Кубе. Страна сделала ставку на работу ее медиков за рубежом, прежде всего в дружественной Венесуэле, но также и в Бразилии и других странах Латинской Америки, Азии и Африки - всего в 59 государствах. По данным издания Anuario Estadistico, сейчас в мире работает 28729 кубинских медиков. Это число сократилось после того, как произошла смена правительств в Бразилии (оттуда был выслан 8471 врач, значительную часть которых бразильские власти считали агентами спецслужб), Боливии и Эквадоре. На самом деле на Кубе стала ощущаться острая нехватка врачей и медперсонала, что усилило драматизм нынешней ситуации с ковидом. Сообщается, что в Сьего-де-Авилу только что прибыли 200 врачей, работавших в Венесуэле. Но при этом власти говорят, что прекращать деятельность интернациональных бригад они не будут, потому что это является одним из главных источников пополнения государственной казны. В годы правления невероятно щедрого Уго Чавеса, который платил за каждого медика по 200 тысяч долларов в год (а их там было около 30 тысяч), доходы Кубы составляли около 6 миллиардов.