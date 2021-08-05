Головная боль Госдепа США: бутылка виски Помпео

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ему неизвестно о местонахождении подаренной ему бутылки виски, которую ныне разыскивает Госдеп, в связи с чем упомянул "некомпетентность" в американском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне и haqqin.az сообщал, что Госдепартамент разыскивает бутылку виски, которую в 2019 году подарили тогдашнему госсекретарю Майку Помпео. Протокольное подразделение Госдепа сообщило в ежегодном отчете, что бутылка виски за 5,8 тысячи долларов была получена от властей Японии. По американскому закону, Помпео не мог ее принять, как и любые другие подарки дороже 390 долларов.

"Великолепный случай с пропавшей бутылкой виски... Смотрите, пара фактов. Я понятия не имею о местонахождении бутылки. Предполагаю, что к ней даже не притрагивались. Ко мне она не попадала. Я понятия не имею, как Госдепартамент потерял эту вещь, хотя я сталкивался с неимоверной некомпетентностью в Госдепартаменте в период моего пребывания там", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Пропавшая бутылка, о которой идет речь, - не самая дорогая бутылка виски, которая упоминалась в ежегодном отчете. Так, зампомощника тогдашнего президента Дональда Трампа Мэтт Поттинджер получил от властей Японии бутылку виски стоимостью 8374 доллара, но местонахождение этой бутылки известно, а куда ее направить - пока решается.