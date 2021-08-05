Китай и Индия снова заявили о перемирии. Пока на словах...

Haqqin.az неоднократно привлекал внимание читателей к сложившейся обостренной ситуации в горной области Ладакх на границе Индии и Китая, где произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. С мая 2020 года Индия и КНР стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. Однако начиная с июня 2020 года после напряженных переговоров Пекин и Нью-Дели неоднократно заявляли о взаимном отводе войск от линии границы. Но заявления так и оставались на бумаге.

Сегодня индийские СМИ вновь сообщили о завершении процесса разведения войск в районе Гогра в восточном Ладакхе после почти 15-месячного противостояния.

Отмечается, что войска были поэтапно отведены 4 и 5 августа, а вся инфраструктура, созданная обеими сторонами, демонтирована. Процесс разведения войск был проведен в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров представителей командования обеих сторон, которые состоялись 31 июля в Чушул-Молдо в восточном Ладакхе.